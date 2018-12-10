ثلثها من الجيش.. الرئيس البرازيلي الجديد يكمل تشكيل حكومته

دبي - بواسطة محمد فارس © المصري اليوم جايير بولسونارو المرشح اليميني المتطرف للانتخابات الرئاسية في البرازيل - صورة أرشيفية - صورة أرشيفية

أعلن الرئيس البرازيلي المنتخب، جايير بولسونارو، المشكك بظاهرة التغيّر المناخي عن تعيين محام يميني ذي خلفية مثيرة للجدل وزيرا للبيئة، وهو منصب محوري بالنظر إلى المخاطر البيئية التي تتهدد غابات الأمازون في هذا البلد.

وكما هي عادته في كل تعييناته الرئيسية استخدم بولسونارو موقع «تويتر» للإعلان عن منح حقيبة البيئة إلى ريكاردو دي أكينو سالس، الذي تكتمل بتعيينه الحكومة البرازيلية الجديدة المكونة من 22 وزيرا، ثلثهم يأتون من القوات المسلحة.

وألغى الرئيس الذي يتولى منصبه في الأول من يناير قرارا اتخذه سابقا بدمج وزارة البيئة مع وزارة الزراعة بعد معارضة قوية من بيئيين وقطاع الزراعة.

كان سالس البالغ 43 عاما وزيرا للبيئة في ولاية ساو باولو بين عامي 2016 و2017، لكنه واجه اتهامات بتحوير خطط متعلقة بمحمية بيئية لصالح شركات خاصة، ما اضطره إلى الاستقالة رغم نفيه ارتكاب تجاوزات، كما نقلت وسائل إعلام.

وهو خاض الانتخابات عن حزب نوفو اليميني للحصول على مقعد في الكونغرس الوطني في أكتوبر، لكنه أخفق في الوصول إلى البرلمان.

وفي أواخر نوفمبر سحبت الحكومة البرازيلية عرضها استضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب 25» في العام المقبل، الذي يشكل متابعة لمؤتمر بولندا الذي شدد على التأثيرات البالغة للتغيّر المناخي. وبررت وزارة الخارجية البرازيلية سحب الطلب بسبب «قيود مالية» وتغيّر الحكومة.