وكالة أنباء عالمية تصف مهمة اتحاد العاصمة أمام المريخ بالشاقة

وصفت وكالة الأنباء الألمانية مهمة فريق اتحاد العاصمة الجزائري أمام المريخ في إياب دور الـ16 من كأس زايد للأندية الأبطال بالشاقة. ويحل المريخ ضيفاً على اتحاد العاصمة في ملعب 5 يوليو مساء اليوم (الاثنين) بعد أن حقق الفوز ذهاباً (4-1) في ملعبه بأم درمان.

وقالت الوكالة حسب صحيفة قوون “تعد هذه المواجهة مهمة شاقة لأصحاب الأرض، بعد خسارتهم أمام المريخ في لقاء الذهاب بأربعة أهداف مقابل هدف، الأمر الذي يتطلب تسجيل نتيجة مماثلة لضمان العبور إلى الدور ربع النهائي من البطولة”.

وأضافت “بينما يدخل المريخ المباراة بحالةٍ من الثقة بعد الانتصار العريض في مباراة الذهاب، ويسعى للخروج بأفضل نتيجة ممكنة والتأهل لدور الثمانية”.

وتأهلت فرق النجم الساحلي التونسي والوصل الإماراتي والهلال السعودي ومولودية الجزائر والاتحاد السكندري المصري والأهلي السعودي تأهلت إلى دور الثمانية من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، بينما يتبقى فريقان ينتظران التأهل للدور التالي من خلال مباراة اتحاد العاصمة مع المريخ، ومباراة الثلاثاء بين الرجاء البيضاوي المغربي والإسماعيلي المصري.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)