الرئيس الفرنسي يجتمع مع قادة النقابات ورجال الأعمال ويلقي خطاباً للأمة

قالت وسائل إعلام محلية، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيلتقي بقادة من النقابات العمالية ورجال أعمال فضلاً عن ممثلين محليين في وقت مبكر من اليوم الإثنين، بعد الاحتجاجات العنيفة ضد الضرائب على الوقود في أنحاء فرنسا للأسبوع الرابع على التوالي.

ومن المقرر أن يشارك العديد من الوزراء في الاجتماع الذي يهدف إلى نزع فتيل ما يسمى باحتجاجات "السترات الصفراء"، والتي استمرت حتى أول أمس السبت، رغم قرار ماكرون الأسبوع الماضي بإلغاء الزيادة المقررة لضريبة الوقود.

ومن المتوقع أن يلقي ماكرون خطاباً متلفزاً للأمة مساء اليوم الإثنين.

وكان نحو 136 ألف شخص شاركوا في مظاهرات السترات الصفراء، في جميع أنحاء فرنسا يوم السبت الماضي، واعتقل أكثر من 1700.