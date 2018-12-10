النشرة:جرافات إسرائيلية بدأت أعمال الحفر بمنطقة تلة الشراقي على الحدود

أفاد مراسل "​النشرة​" في ​حاصبيا​ أن "أربع ​جرافات إسرائيلية​ من نوع "بوكلين" وصلت قبل قليل إلى منطقة تلة الشراقي في خراج بلدة ​ميس الجبل​ وباشرت بأعمال الحفر في تلك المحلة خلف ساتر ترابي يبعد أمتار قليلة عن السياج التقني في ظل إنتشار لعدد من الجنود الإسرائيليين في المكان يقابله إنتشار وحالة إستنفار من قبل ​الجيش اللبناني​ و​قوات اليونفيل​ في الجهة المقابلة لمراقبة الوضع.

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