أشار عضو كتلة المستقبل النائب عاصم عراجي إلى أن "رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري منذ تكليفه وهو يقترح الحلول وقد ساهم بحل العقد ولكن عندما تم اختلاق عقدة النواب السنة قبل ايام من تقديم تشكيلته تعطل التشكيل"، مشددا على ان "الحريري غير مسؤول عن عدم تشكيل الحكومة".
وفي حديث إذاعي لفت عراجي إلى أن "الحريري ضحّى بالكثير وجمهوره لا يرضى بعد الان بقبول التنازلات"، مشيرا إلى أن "هناك تهديد واضح للحريري في الجاهلية امس الامر الذي يهدد ويوتّر الشارع" .
شكرا لقرائتكم خبر عن عراجي: الحريري ضحّى بالكثير وجمهوره لا يرضى بعد الان بقبول التنازلات على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .