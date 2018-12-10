عراجي: الحريري ضحّى بالكثير وجمهوره لا يرضى بعد الان بقبول التنازلات

أشار عضو كتلة المستقبل النائب ​عاصم عراجي​ إلى أن "رئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​ منذ تكليفه وهو يقترح الحلول وقد ساهم بحل العقد ولكن عندما تم اختلاق عقدة النواب ​السنة​ قبل ايام من تقديم تشكيلته تعطل التشكيل"، مشددا على ان "الحريري غير مسؤول عن عدم ​تشكيل الحكومة​".

وفي حديث إذاعي لفت عراجي إلى أن "الحريري ضحّى بالكثير وجمهوره لا يرضى بعد الان بقبول التنازلات"، مشيرا إلى أن "هناك تهديد واضح للحريري في ​الجاهلية​ امس الامر الذي يهدد ويوتّر الشارع" .