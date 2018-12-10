انت الان تتابع رئيس فنزويلا: أمريكا تخطط للإطاحة بي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ١٠ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٨:٣٠ ص

نيكولاس مادورو

صرح رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، بأن الولايات المتحدة قامت بتفعيل خطة للإطاحة به بدعم من كولومبيا، ونقلت صحيفة "بانوراما" الفنزويلية عن الرئيس مادورو قوله: "لقد بدأت محاولة بالفعل بتنسيق من البيت الأبيض لعرقلة الحياة الديمقراطية في فنزويلا وتنفيذ انقلاب ضد النظام الديمقراطي الدستوري الموجود في بلدنا"، وأعلن الزعيم الاشتراكي، الذي أدان مؤامرات مزعومة من واشنطن للإطاحة به، أنه سيعقد الأيام المقبلة مؤتمراً صحفياً لإعطاء تفاصيل عن هذه المؤامرة، وأكد أن خلفها كولومبيا المجاورة.

وتتهم الولايات المتحدة حكومة فنزويلا بانتهاك حقوق الإنسان والفساد، وجمدت وزارة الخزانة الأمريكية حسابات لما يقرب من 70 مسؤولا في فنزويلا، ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، متحدثا عن الوضع في فنزويلا، الأمر بأنه "مخجل"، وأشار إلى أن الولايات المتحدة مستعدة "لأي خيارات" للعمل في هذا الصدد.وفرضت الولايات