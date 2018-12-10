أبرز عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة اليوم الإثنين الموافق 10 ديسمبر 2018م

المريخ يبحث عن مجد جديد على أرض المليون شهيد الليلة

الزلفاني : لم نضمن التأهل رغم الرباعية ونبحث عن نتيجة تدفع بنا مع الثمانية الكبار

مدرب الجزائري : الحديث عن الالتزامات المالية لعدد من اللاعبين بالإتحاد لا قيمة له الآن.

صحيفة الزعيم : المريخ يتحفز لغسل الأحزان الأفريقية على الأرض الجزائرية

الأحمر يكمل تحضيراته لمواجهة الإتحاد بمشاركة تيري. ….الجهاز الفني يخفي التشكيلة ويخطط لمباغتة السوسطارة

الزولفاني : المباراة صعبة وسنلعب من أجل الانتصار. ….فروجي : كرة القدم لا تعرف المستحيل وبطولة زايد هدفنا

لتأكيد العبور إلى دور الثمانية : المريخ يتحدى المرض والإصابات ويؤدي أمام إتحاد الجزائر أصعب المباريات

المريخ يتدرب بمشاركة سيف تيري. صحيفة قوون : الفرقة الهلالية تجتاز الأسود بأحلى ثنائية الزعفوري: حققنا الأهم أمام هلال كادوقلي وجاهزون لمباراة الأفريقي صافرة الجزائري غربال تضبط معركة الأزرق برادس .. وطاقم رواندي للقاء الإياب بالجوهرة المريخ في مهمة إنقاذ موسمه أمام السوسطارة النمو تستدرج السوكرتا لمعلب دارجعل.. وهلال شيكان يحل ضيفاً ثقيلاً على الكوماندوز. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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