شكرا لقرائتكم خبر عن تجاوزت قطر.. أستراليا تصبح أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أظهرت بيانات رفينيتف اليوم الإثنين أن أستراليا تجاوزت قطر لتصبح أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم لأول مرة في نوفمبر.

وأظهرت البيانات أن أستراليا شحنت في نوفمبر 6.7936 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال، في حين صدرت قطر 6.2025 ملايين طن.

وقفزت صادرات أستراليا من الغاز الطبيعي المسال ما يربو على 15% مقارنةً مع الشهر السابق بينما تراجعت صادرات قطر 3% لتهبط لأول مرة في مثل هذا الوقت من العام منذ 2014.