شكرا لقرائتكم أميركا: حكومة إيران تعج بالفاسدين.. خذوا مثالاً خامنئي! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انتقدت الخارجية الأميركية الفساد المستشري في إيران، معتبرة أن الحكومة الإيرانية مليئة بالفاسدين الخبثاء.

وقالت في سلسلة تغريدات على حسابها الرسمي على تويتر، مساء الأحد، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، "لسوء حظ الشعب الإيراني، بأن الحكومة تعج بالفاسدين الخبثاء... خذوا مثالاً آية الله خامنئي."

وتابعت:" هذا الرجل يملك صندوق احتياط يقدر بالمليارات معفى من أي ضريبة."

وأضافت:" رجل الدين الذي يعتبر "مبجلاً" يلتهم ممتلكات وحقوق الأقليات الدينية، ليمول الحرس الثوري الإيراني".

يذكر أن تقارير مفصلة كانت كشفت في وقت سابق حجم الأموال التي تنفقها إيران على الميليشيات في عد من البلدان العربية. وأوضحت بعض الأرقام أن إيران تنفق ما يقارب 150 مليون دولار سنوياً على الميليشيات الموالية لها في العراق، وما يقارب 700 مليون دولار على حزب الله.

كما يشار إلى أن إيران تعيش منذ أسابيع على وقع تظاهرات عمالية في عدد من المناطق لاسيما الأهواز، ضد السياسات الاقتصادية والأوضاع المعيشية الصعبة.