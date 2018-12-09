انت الان تتابع النجم الساحلي يصدم الأهلي فى صفقة بن عمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ٠٩ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٠:٢٥ م
تحدث فيصل خليفة، عضو الهيئة المديرة لنادي النجم الساحلي التونسي، عن رحيل محمد أمين بن عمر لاعب وسط الفريق التونسي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة موضحًا أنهم لن يتنازلوا عن 5 ملايين دولار للتخلي بن عمر. وكشف خليفة في تصريحات لبرنامج المحترف الذي يذاع على قناة الحدث اليوم أن النجم الساحلي لم يتلق أي عروض رسمية من الأهلي أو أي ناد آخر في مصر من أجل التعاقد مع بن عمر، مشددًا على أن إدارة النجم حددت 5 ملايين دولار كحد أدنى للتخلي عن اللاعب لأي ناد يرغب في التعاقد معه، خاصة أنه أفضل لاعب في تونس والوطن العربي حاليًا وفقا لتصريحات خليفة.
وأكد عضو الهيئة المدير لنادي النجم الساحلي، أن اللاعب تلقى عرضًا من نادي أولمبياكوس اليوناني منذ عدة أسابيع، لكن توقفت المفاوضات بعد ذلك. وارتبط اسم بن عمر بالانتقال للأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة إلا أن اللاعب نفى هذا الأمر أكثر من مرة، وشدد على عدم وجود مفاوضات معه من جانب القلعة
وأكد عضو الهيئة المدير لنادي النجم الساحلي، أن اللاعب تلقى عرضًا من نادي أولمبياكوس اليوناني منذ عدة أسابيع، لكن توقفت المفاوضات بعد ذلك.
وارتبط اسم بن عمر بالانتقال للأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة إلا أن اللاعب نفى هذا الأمر أكثر من مرة، وشدد على عدم وجود مفاوضات معه من جانب القلعة الحمراء، وهو ما أكد عليه أيضا مهدي العجيمي رئيس فرع كرة القدم بالنادي التونسي، ورغم نفي الجانب التونسي إلا أن وكيل اللاعب أكد وجود مفاوضات بشأن ضم اللاعب للأهلي إلا أن الملبغ الذي حدده النجم قد يصدم مسؤلي الأهلي.
ويقدم بن عمر صاحب الـ26 عامًا مستوى متميزا مع النجم الساحلي بعد أن عاد إليه مطلع الموسم الجاري من أهلي جدة الذي استعار اللاعب 6 أشهر الموسم الماضي، كما ظهر اللاعب بمستوى رائع مع المنتخب التونسي حيث شارك في 29 مباراة أحرز خلالها 3 أهداف.
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