انت الان تتابع النجم الساحلي يصدم الأهلي فى صفقة بن عمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ٠٩ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٠:٢٥ م

تحدث فيصل خليفة، عضو الهيئة المديرة لنادي النجم الساحلي التونسي، عن رحيل محمد أمين بن عمر لاعب وسط الفريق التونسي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة موضحًا أنهم لن يتنازلوا عن 5 ملايين دولار للتخلي بن عمر. وكشف خليفة في تصريحات لبرنامج المحترف الذي يذاع على قناة الحدث اليوم أن النجم الساحلي لم يتلق أي عروض رسمية من الأهلي أو أي ناد آخر في مصر من أجل التعاقد مع بن عمر، مشددًا على أن إدارة النجم حددت 5 ملايين دولار كحد أدنى للتخلي عن اللاعب لأي ناد يرغب في التعاقد معه، خاصة أنه أفضل لاعب في تونس والوطن العربي حاليًا وفقا لتصريحات خليفة.

وأكد عضو الهيئة المدير لنادي النجم الساحلي، أن اللاعب تلقى عرضًا من نادي أولمبياكوس اليوناني منذ عدة أسابيع، لكن توقفت المفاوضات بعد ذلك. وارتبط اسم بن عمر بالانتقال للأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة إلا أن اللاعب نفى هذا الأمر أكثر من مرة، وشدد على عدم وجود مفاوضات معه من جانب القلعة