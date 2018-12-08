دنماركي يصور لقطات إباحية فوق الأهرامات! (فيديو)

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يعد تسلق الأهرامات حلم الكثير من الناس وفعل يجرمه القانون المصري، إلا أن سائحا دنماركيا ‏وصديقته، لم يكتفيا بتجاوز الحظر، بل تسلقا هرم خوفو وقاما بممارسة الجنس على قمته‏.

وعلى الرغم من أن الفيديو الذي نشره السائح الدنماركي، أندرياس أفيد، على يوتيوب، أبرز روعة وعظمة الأهرامات التي التقط لها صورا ليلية جميلة، وفيديو رائع للقاهرة من أعلى قمم إحدى عجائب الدنيا السبع، إلا أنه بفعله هذا خرق القوانين المصرية.

ويظهر الفيديو مشاهد فريدة لعملية تسلق هرم خوفو من قبل السائح وصديقته "درجة درجة". كما يبين اعتلاءهما القمة التي أقل ما يمكن مقارنتها به، قمة إيفرست حلم الرياضيين والمغامرين.

وتتسلسل مشاهد الفيديو لتكشف القاهرة في الليل من عدة زوايا علوية، وتبرز أجمل معالمها الشهيرة.

لكن المثير في الفيديو هو النهاية غير المتوقعة، إذا يبين مشهد تعري صاحبته من ملابسها ومشهدا آخر مموه المعالم، كما يحصل لدى طمس بعض مشاهد الأفلام المثيرة، يدل على ممارسته الجنس مع صاحبته.