أبرز عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة اليوم الجمعة الموافق 7 ديسمبر 2018م

تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة قوون: * هلال الأبطال يفتح ملف أسود الجبال * الأزرق يرفض الراحة ويتدرب بالجوهرة الزرقاء.. وبشة للاعبين: “كتر خيركم ما قصرتو” * الصحافة التونسية تحذر الأفريقي من قوة عملاق السودان.. ورعب في باب جديد من أمبومبو وجيوفاني * ود الشيخ يستقيل.. ورمرم يطالب بملياراته * الوادي يسقط الكوماندوز بثنائية.. القراقير تحبط ثورة الفهود وتتصدر.. والفرسان يفرضون التعادل على هلال شيكان * الأزرق يفتح ملف الأفريقي في ساحل المحيط الهندي * بشة: مشتاقون لمجموعات الأبطال.. وبعثة الهلال الظافرة تعود للخرطوم صحيفة الصدى: * محمد الشيخ: مجلس المريخ طعنني من ظهري وإقالة عبد الصمد قرار كارثي * البعثة الحمراء تعود من كمبالا وتتوجه فجراً إلى الجزائر.. وباني يدافع عن قرار تحويل مباراة الأسود والهلال إلى الخرطوم * مجلس المريخ يتصدع ومجموعة جديدة تلحق بالمستقيلين * بعثة المريخ تعود من كمبالا وتتوجه إلى الجزائر * الأولمبي يواجه هلال الأبيض مساء اليوم بحضور شداد وبرقو الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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