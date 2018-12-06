"وزيري" عن الفيديو "الإباحي" أعلى الهرم: نفحصه بدقة.. وربما يكون "فوتوشوب"

كتب- يوسف عفيفي:

أكد مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن الوزارة تفحص الفيديو الذي نشره المصور الدنماركي مع صديقته أعلى الهرم الأكبر "خوفو" بالجيزة، للتأكد من مدى صحته.

وقال "وزيري" في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "نفحص الفيديو بدقة للتأكد من صحته.. ربما يكون فوتوشوب مرة أخرى مثلما حدث مع صورة علم السعودية المفبركة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي قبل أيام".

كان المصور الدنماركي "أندرياس هيفيد"، نشر المقطع المصور مع صديقته أعلى الهرم الأكبر "خوفو" بالجيزة عبر حسابيه بموقع تبادل الصور "انستجرام"...