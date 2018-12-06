بالفيديو.. السفير الإيطالي بالخرطوم يقود “ركشة” ويتحدث اللهجة السودانية

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر”،مقطع فيديو للسفير الإيطالي في السودان، فابريزيو لوبيسا وهو يقود “ركشة” مرتديا الزي الشعبي السوداني. وبحسب متابعات محررة أخبار الخليج 365، اظهر الفيديو السفير يركب “الركشة” أزرق اللون يحمل علم إيطاليا، حيث ذهب برفقة أحد السودانيين وجلسا بمقهى شعبي، تجلس به سيدة إيطالية تحدث معها باللهجة السودانية وطلب قهوة إيطالية. منى رضوان الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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