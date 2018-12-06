أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الخميس الموافق 6 ديسمبر 2018م

تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة المجهر * الرئيس يقرر إلغاء جميع مهرجانات السياحة والتسوق * البرلمان يمرر تقرير وزارة المالية بصعوبة والنواب يصفون الأوضاع بالكارثية صحيفة التيار * مأساة جديدة .. جامعة الجزيرة تبيع أراضيها * قطارات الولاية .. (التيار) كشفت المستور والوزير يرد * اتصالات رفيعة لإطلاق سراح رهائن سودانيين في ليبيا * والي شرق دارفور ينفي علمه بمذكرة تطالب بإقالته صحيفة الأخبار * “الحكومة” تنجح في استعادة خط “هيثرو” من جديد * الشيوعي يحذر من اندلاع انتفاضة شعبية وشيكة * “غانا” تهدد بفض اعتصام اللاجئين السودانيين بالقوة صحيفة السوداني * (مجلس الوزراء) ينفي وجود مقترح برفع الحد الأدنى للأجور الى (8.993) جنيهاً * تطبيق زيادات جديدة في أسعار تذاكر الكيران الداخلي * متهم في قضية شركات الأدوية الوهمية يحصل بالتزوير على (5.7) مليون درهم صحيفة آخر لحظة * وزير أسبق: استيراد (50) ألف سيارة وراء أزمة الوقود * قرار جمهوري بإلغاء مهرجانات التسوق والسياحة * مقترح لزيادة الحد الأدنى للأجور الى (8.993) جنيه صحيفة الإنتباهة * ضبط شاحنات من دولة مجاورة تهرب الدواء * تناقص نتاج النفط لـ(72) ألف برميل * مجلس الوزراء يقترح (8.993) جنيهاً الحد الأدنى للأجور صحيفة مصادر * (شيكان) تنفي فصل (600) موظف وتوضح الحقائق صحيفة الصيحة * وسط انتقادات ومعارضة وامتناع عن التصويت البرلمان يجيز أداء وزارة المالية * مقتل سوداني رمياً بالرصاص بسرت الليبية * مجلس الوزراء :مقترح بزيادة الحد الأدنى للأجور لـ(8.993) جنيهاً * محكمة المستهلك تدين مصنع زيوت شهير بالغرامة بربع مليون جنيه صحيفة الدار * تفاصيل محزنة حول الشباب السودانيين المعتقلين بليبيا ورسالة مؤثرة من بنغازي للدار * المعتمد أبو شنب يكشف للدار إحصائيات تجار سوق أم درمان وعمل لجنة المتضررين * زوجة غاضبة تنهي حياة زوجها بمدق بأم درمان * جلسة ساخنة في قضية طفلة البسابير مي * القبض على زوج يعتدي على زوجته بسبب (رغيفة) * اليوم لطلاب الشهادتين: إمتحان الرياضيات للأساس والتربية الإسلامية للثانوي الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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