بالفيديو :الأموال تتناثر على الفنانة بت أم روابة على الطريقة التشادية واستنكار واسع من رواد مواقع التواصل

استنكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي ظاهرة رمي الأوراق النقدية على الفنانة إيمان بت أم روابة وذلك خلال حفل أحيته في منطقة خلوية حيث قام بعض الرجال الذين أطربتهم الفنانة بإلقاء فئة العشر جنيهات ونثرها عليها أثناء أدائها الوصلة الغنائية على الطريقة التي عرف بها الشعب التشادي .

واعتبر بعض المعلقين بأن ظاهرة نثر الأموال على الفنان ليست من عاداتنا السودانية حيث كتب أحدهم (والله شتيت القروش ده عادة سيئه وجديدة علينا) بينما علق آخر قائلاً :(تقول مافي قروش … لاحول الله ولا قوة إلا بالله) وأشار آخر إلى أن هناك من هم أحوج من الفنانة لهذه الأموال حيث كتب (القروش البجدعو فيها دي في مساكين محتاجين ليها اكتر).

ويذكر أن ظاهرة إلقاء النقود والأموال على الفنانين والمطربين ظاهرة عرف بها التشاديون وكانت قد ظهرت في الحفلات التي أحيتها الفنانة ندى القلعة بتشاد حيث انهالت عليها الأموال من بعض الجمهور بذات الطريقة التي قام بها جمهور إيمان في حفلها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)