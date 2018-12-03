أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الإثنين الموافق 3 ديسمبر 2018م

تصدر يومياً عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة مصادر * البشير: (ناس الجزيرة عايزين أنس عمر) صحيفة السوداني * تحرير تصدير الذهب * الثراء الحرام تتسلم إقرار الذمة الخاص برئيس الوزراء * السوداني تروي قصص الضحايا: عريس يفقد عقله وبائعة فول تخسر مليون جنيه في حريق أم درمان صحيفة الإنتباهة * حريق ثالث بسوق أم درمان * (4) ولايات تتجاوز مستوى الوضع الحرج لسوء التغذية * فك صادر الذهب للشركات .. أغتيال قائد عسكري بحركة عبد الواحد صحيفة آخر لحظة * تحرير صادر الذهب والمركزي يخصص (10) ملايين يورو للأدوية الضرورية * إعادة تخطيط سوق أم درمان وتجميد زكاة التجار * وزير يرص مخصصات مالية ويعيدها لخزينة الدولة صحيفة المجهر * رئيس الوزراء يقرر فتح صادرات الذهب لجميع الشركات * الحكومة توقع مع جبريل ومناوي اتفاق ما قبل التفاوض في برلين بـ(الخميس) صحيفة التيار * البحر الأحمر .. اجتماعات سرية لإعادة أيلا واليا في 2020 * قرار مفاجئ بتحرير صادر الذهب * الصحة: أكثر من (3) ملايين مصاب بالكبد الوبائي * المجلس القومي يتدخل لوقف انهيار صناعة الصحافة صحيفة الصيحة * جبريل ومناوي يوقعان على اتفاق تمهيدي مع الحكومة الخميس المقبل ببرلين * خبير اقتصادي يكشف تسرب تقاوي القمح للسوق الأسود صحيفة الدار * بالصورة والقلم: الدار تكرم الأطباء الهنود الذين اجروا عمليات مجانية للأطفال الفقراء * وزير الداخلية: التماس كهربائي سبب حريق أم درمان * المفاجآت تتوالى في قضية آمنة الشريف * اليوم احتفال الدار بمناسبة تصدرها كافة الصحف السودانية تكريم عدد من النجوم الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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