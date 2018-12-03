حقيقة وفاة الأمير الوليد بن طلال

نفى سعوديون الشائعات التي روج لها مغردون ورواد في مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال.

وكان مغردون بينهم حوثيون زعموا ان الديوان الملكي السعودي اعلن عن وفاة المليادير الوليد بن طلال، وهو خبر عار عن الصحة.

واعتبرت مصادر سعودية لـ" الخليج 365" الخبر عبارة عن فرقعات إعلامية لا أساس لها من الصحة تهدف لحرف الأضواء عن الهزائم التي لحقت بأعداء المملكة والحملة التي استهدفتها الفترة الماضية.