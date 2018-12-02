بكاء وإغماءات وسط تجار سوق أم درمان

شهد أمس، تساقط دموع الرجال بغزارة كادت أن تروي بها أرض سوق أم درمان في أعقاب حريق هائل قضى على عدد من المتاجر وبداخلها بضائع ومبالغ مالية تقدر بمليارات الجنيهات، ورصدت مصادر التي وقفت على الأضرار، حالات إغماءات وسط التجار المنكوبين جرى نقلهم الى المستشفى لتلقي العلاج .

وإندلع الحريق بسوق أم درمان فجر أمس، مما خلف خسائر مليارية وسط التجار، وقضة على عدد من مجال مستحضرات التجميل والعطور والأقمشة إضافة الى التوابل والأواني المنزلية، كما قضى الحريق على مبالغ نقدية قدرت بالمليارات، وقال أحد التجار إن مبلغ “13” مليار جنيه، عبارة عن صرفة صندوق قضت عليها النيران بعد أن كانت مجهزة لتسليمها لصاحبها .

ورصدت ذات المصادر أوضاعاً مأساوية للتجار المتضررين بالحريق، إذا إثنين من التجار “أشقاء” لحالة انهيار عصبي وتعرضا على إثر ذلك الى الإغماء جرى نقلهما بعربة إسعاف الى المستشفى لتلقي العلاج، بعد أن شاهدا ما آل إليه متجرهما المتخصص في بيع العطور والكريمات بالجملة .

فيما كشف مدير شرطة ولاية الخرطوم، الفريق إبراهيم عثمان عن تعرض نقيب بالدفاع المدني لإصابات بجروح على مستوى اليد جراء مشاركته في محاولة إخماد النيران، وأضاف “أيضاً تعرض عدد من الجنود لإصابات متفاوتة ولا زالت عمليات الإطفاء مستمرة للسيطرة على الحريق وإخماده .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)