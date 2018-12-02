طالبة بالخرطوم تغيب عن الامتحان لعدم رد حبيبها على (صباح الخير)

في حادثة بين مصدق ومكذب سردتها لنا إحدى أستاذات الإعلام بجامعة شهيرة بالخرطوم ، وهي أن طالبة بالمستوى الثالث أقدمت على تصرف غريب وهي عدم حضور الامتحان بسبب عدم رد حبيبها على رسالتها (صباح الخير) ، رغم قراءته لها ، مما دفعها إلى الدخول في حالة نفسية جعلتها لا تحرص على حضور الامتحان ولا تكترث إلى ما تفعله .

وأضافت الأستاذة بأنها لم تصدق القصة التي كانت متداولة بين عدد من الطلاب ، وقامت باستدعاء الطالبة التي أكدت ما يقال ، وأنها بالفعل عجزت عن الحضور للامتحان بحسب صحيفة آخر لحظة ، وأنها كانت تعيش حالة نفسية صعبة على حد قولها .

الجدير بالذكر أن الأستاذة اكتفت بسرد القصة وقالت (أعفوني من التعليق) .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)