أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الأحد الموافق 2 ديسمبر 2018م

تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة الأخبار * الخرطوم تعتزم توزيع الخبز بواسطة الرقم الوطني * بكاء وإغماءات وسط تجار سوق أم درمان * أسرة فاروق حمد الله تتجه لمقاضاة الحكومة الليبية صحيفة الصيحة * شركة تطلب شهادة “كاشا” ومسؤولين سابقين بالنيل الأبيض في قضايا تزوير واحتيال * حريق يلتهم عشرات المحال ومئات الملايين في سوق أم درمان * منبر السلام العادل يرفض ويحذر من أي تقارب مع إسرائيل * جولة لـ”الصيحة” تكشف عن إرتفاع كبير في أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 100% صحيفة آخر لحظة * بسبب وشاية .. أب ينحر ابنه * (آخر لحظة) تكشف تفاصيل إقالة وكيل النفط ومدير الإمداد * برلماني يفتح ملف بيع الفلل الرئاسية صحيفة السوداني * تفاصيل الحريق الأكبر * النيران تلتهم مئات المحلات بسوق أم درمان والتجار يتكبدون خسائر بالملايين * “الوطني” يشترط إ]قاف ملاحقة المهدي جنائياً بإعلانه نبذ العنف صحيفة الإنتباهة * حريق يلتهم ملايين الجنيهات بسوق أم درمان * إتصالات سرية تطيح (شانقسون) من تحالف (سوا) * حملات ومداهمات ضد تجار العملة * شركات أدوية: وضع أسوا للدواء عام (2019) صحيفة التيار * خسائر مليارية في كارثة سوق أم درمان * في خطوة جرئية .. قضية بيع الفلل الرئاسية بمنضدة البرلمان * قصة مؤلمة لكفيف تم قبوله بجامعة الخرطوم والكلية ترفض * إحصائية رسمية: (4) ملايين مريض بداء السكري في البلاد صحيفة المجهر * حريق هائل يلتهم (300) محل تجاري بسوق أم درمان * الشرطة تستعين بـ(21) عربة لإطفاء النيران والخسائر تقدر بـ(850) مليار جنيه صحيفة الدار * بالصورة والقلم: حريق هائل يلتهم سوق أم درمان وخسائر بالمليارات * براءة الشاب نزار من تهمة إغتصاب طفل بعد إسكاره الخمر * زوجة تشكو ضرتها بتسجيل مكالمة هاتفية * جريمة مروعة: رجل يذبح ابنه لشكوكه بوجود علاقة مع زوجة الثانية * وبالوالدين أحسانا: أب يشكو أبنه للمحكمة * اليوم لطلاب الشهادتين: إمتحان اللغة الإنجليزية للأساس والتربية الإسلامية للثانوي الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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