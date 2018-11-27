القبض على سعودي أساء للشخصية السودانية

ألقت الشرطة السعودية بمحافظة الطائف أمس الإثنين، القبض على الشاب المتهكم بشخصية سودانية في أحد مهرجانات التسوق، بحسب مواقع سعودية .

وانتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، يظهر سعودياً بالزي القومي السوداني (الجلابية والعمة)، ويقوم بالرقص بطريقة مشينة الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً، وقالت السفارة السودانية في الرياض إنها على التواصل مع السلطات السعودية للوصول الى الأشخاص والجهات المشاركة في بث مقطع فيديو يحوي أساءت للشعب السوداني .

ووصف بيان صادر عن السفارة أمس، الواقعة بأنها “حوت إساءة بالغة للشخصية السودانية التي عرف عنها بعدها التام عن الخلاعة والإسفاف والإبتذال”، وقال البيان إن السفارة “عازمة على الوصول لكل الأشخاص والجهات التي شاركت في هذا العمل أو روجت له، وإبتدرت لأجل ذلك سلسلة من الاتصالات وقامت بحزمة من الإجراءات” .

وأضافت وبحسب صحيفة السوداني: “قيم ومثل وأخلاق أبناء السودان خط أحمر غير مسموح لأي شخص أو جهة، كائناً من كان العبث بها” .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)