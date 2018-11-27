أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الثلاثاء 27 نوفمبر 2018م

تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة المهجر * وزيرة الرعاية: (17) الآف مدمن يتعالجون بمركز إدمان في الخرطوم * وزارة الخارجية: لا خلافات مع بريطانيا وراء تأجيل زيارة “الدريردي” الى “لندن” صحيفة الأخبار * لقاء مرتقب بين سلفاكير والحلو حول توحيد “الشعبية” * إتهامات برلمانية لجهات بتعطيل إجازة قانون حماية المستهلك * تطورات جديدة في قضية المختطفين بليبيا وأسرهم تلجأ للبرلمان صحيفة مصادر * مسار: الشعبي يعرف تاريخ تزوير الإنتخابات صحيفة السوداني * إدريس ديبي يعلن الإستعداد للوساطة بين السودان وإسرائيل * تجدد أزمة البنزين والخبز و”الخرطوم” تهدد بإغلاق المخابز المتلاعبة بالدقيق * السجن والغرامة لحالقي رؤوس الشباب بالشارع.. * القبض على سعودي أساء للشخصية السودانية صحيفة الصيحة * الجزولي دفع الله: حظر النشاط السياسي بالجامعات وإغلاق دور السينما أفضى لإنتشار المخدرات * برلماني عن “الوطني” : “ضقنا الحكم وحنبكي وبكانا شين وحنتمرد حال تقليص المحليات” * المحكمة تستدعي “4” نظاميين متهمين بـ”حلق رؤوس” مواطنين بالخرطوم صحيفة التيار * الوطني: التصريحات عن التطبيع مع السودان أمر يهم إسرائيل * الشرطة لـ(التيار): (10) ملايين حبة ترامادول في حاوية ود مدني * السفارة بالرياض تلاحق المشاركين في مقطع الفيديو المسئ للسودانيين * البرلمان والخارجية يجتمعان لمناقشة قضية المختطفين في ليبيا صحيفة الإنتباهة * الحزب الحاكم: نتنياهو لن يزور الخرطوم * تفاصيل ضبط (9) ملايين حبة ترامادول قادمة من سنغافورة * الأمن اليوعندي يعتقل اشهر مليونير جنوبي * ملاحقة سعوديين روجوا مقطع فيديو مسيء للسودان صحيفة آخر لحظة * ملاحقة سعوديين بسبب مقطع فيديو مسيء للسودان * تهديدات بإغلاق المخابز المتلاعبة في حصص الدقيق * برلماني عن الوطني: (ضقنا الحكم وكان شلتو مننا بنبكي) صحيفة الدار * أحكان رادعة في مواجهة المتهمين بحلق رؤوس الشباب منتحلين صفة الدعم السريع * جريمة مروعة: شاب يقتل أبنه عمه الطالبة الجامعية * إحتراق والدة عريس وعدد من المعازيم في مناسبة زواج بالصالحة * الإعدام شنقاً لقاتل الطالبة الجامعية سامية * الإعتداء على شاب بسيف لإتهامه بمغازلة فتاة * اليوم لطلاب الشهادتين: إنتحاب اللغة العربية للأساس واللغة الإنجليزية للثانوي الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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