صورة عفوية لمودة حسن مع شاب تسبب لها في موقف محرج

تسببت صورة التقطتها مذيعة النيل الأزرق مودة حسن مع شاب في مشاكل اجتماعية .

وكانت مودة تهم بالخروج من إحدى المناسبات العامة واعترض طريقها أحد الشباب وطلب التقاط صورة معها بعد أن أبلغها عن إعجابه الشديد بما تقدمة عبر الشاشة الزرقاء ولم ترفض المذيعة طلب الشاب .

إلا أنها تفاجأت بعد أيام بالشاب ينشر صورتها معه عبر الوسائط الإلكترونية ويدعي أنها خطيبته وهو ما سبب لها ربكة اجتماعية كبيرة واجتهدت كثيراً في نفي هذا الأمر .

وأبلغت مودة بحسب صحيفة المجهر أنها اتخذت قراراً بأن لا تلتقط صورة مع أي شاب بمفردها إلا في حال كانت الصورة جماعية .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)