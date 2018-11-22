أبرز عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة اليوم الخميس الموافق 22 نوفمبر 2018م

تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة الجوهرة الرياضية: * الهلال يوفق أوضاع (الثلاثي المحترف) * (الزعفوري) يستدعي كل اللاعبين لمباراة التتويج.. (جمال سالم) يتباهى بالتألق في (نيجيريا).. و(ايمانويل) يصرح: تقييد الأجانب يقلقني * المريخ يقسو على (سوسطارة) بالرباعية.. وجماهير الأحمر تصيب (النعسان) بحجر في (الرأس) *(برقو) يثير سخط (شداد) بمغادرة مفاجئة للبلاد.. (المسابقات) تعلن المواعيد الجديدة لقمة الهلال والنمور.. والممتاز ينطلق اليوم بـمواجهتين صحيفة قوون: * قطار الممتاز ينطلق.. وتتويج تاريخي ينتظر بطل الإنجاز * فهود الشمال في ضيافة أولاد مبارك سليمان.. وود هاشم يستقبل عرب بورتسودان * الكاردينال يوجه بسفر جميع اللاعبين للمشاركة في الكرنفال.. وجمال يعود فجراً وينضم لبعثة الهلال * المريخ يكتسح الاتحاد بهاتريك الغربال وهدف النعسان * لجنة تحقيق الخرطوم تبدأ أعمالها وتستدعي قيادات الاتحاد.. وتحذيرات شديدة من لجنة المسابقات صحيفة الصدى: * المريخ صعب.. سحق السوسطارة وبهر العرب محكمة كاس تفاجئ الاتحاد السوداني وتسمي محكماً له في قضية المريخ الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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