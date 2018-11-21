بعد تأييدها لتركيا في شكاية ضد الضرائب.. المغرب يستأنف حكما لمنظمة التجارة العالمية

كشفت منظمة التجارة العالمية، أن المغرب قرر استئناف الحكم الصادر في حقه، بعدما اشتكته تركيا بسبب رسومه حول الصلب.

وقالت المنظمة، في موقعها الإلكتروني، إن المغرب قرر خلال الأسبوع الجاري استئناف الحكم الصادر عن لجنة المنازعات التابعة لمنطمة التجارة العالمية، بعدما حكمت لفائدة تركيا، التي اشتكته بسبب فرضه لرسوم على الصلب التركي.

وكانت منظمة التجارة العالمية، قد أصدرت قرارا في حق المغرب، مقترحة عليه إلغاء إجراءات ضريبية فرضها على تركيا.

واقترحت هيئة التحكيم الدولية لمنظمة التجارة العالمية على المغرب إلغاء التدابير التي اتخذها ضد تركيا، والتي تتعلق بفرض رسوم على واردات الصلب المدرفلة بالحرارة، تم إقرارها سنة 2014.

وقال تقرير المنظمة الدولية، بعد شكاية تقدمت بها تركيا في أكتوبر 2016 ضد المغرب، إن الأخير تصرف بشكل غير متسق مع بعض بنود اتفاقية مكافحة الإغراق، وأوضح أن المغرب لم يقدم جميع الحقائق المتعلقة بالموضوع إلى الأطراف المعنية، واكتفت المنظمة الدولية باقتراح إلغاء الإجراءات، دون مطالبة الرباط بإلغاء التدابير فورا، كما طالبت بذلك تركيا.

يذكر أنه بعد الشكاية التي تقدمت بها أنقرة عقد اجتماع بين المغرب وتركيا في 11 أبريل الماضي، وفي نهاية الشهر، قدم المغرب جوابه إلى هيئة التحكيم بالمنظمة الدولية.