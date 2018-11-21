اردان يدعو لمقاطعة "Airbnb"

الخليج 365 | فريق التحرير

دعا وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد اردان، اليوم الأربعاء، لمقاطعة شركة "Airbnb/ اير بي ان بي" لخدمة تأجير الشقق، بعد إعلانها وقف خدماتها في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية.

وقال اردان: "ندعو أنصار إسرائيل حول العالم إلى وقف التعامل مع "اير بي ان بي" وهناك ما يكفي من المنافسين، ولسنا بحاجة لهم"، مضيفًا أنه يشجّع على استخدام الشركات التي لا تتخذ قرارات تحت ضغط من منظمات المقاطعة المناهضة للسامية التي ترفض وجود الدولة اليهودية".

وكانت الشركة العالمية التي تُتيح الإعلان عن شقق سكنية للإيجار حول العالم، واستئجارها، قررت إيقاف الإعلان عن شقق للإيجار في المستوطنات المقامة بالضفة الغربية، وقالت إن هذه الخطوة سوف تؤثر على نحو مئتي شقة في الضفة الغربية.

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