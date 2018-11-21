عرض مسرحية قهوة زعترة | نابلس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - التاريخ: الخميس، 29/ 11/ 2018

الزمان: 16:00

المكان: مركز حمدي منكو الثقافي، نابلس.

قهوة زعترة تمثل حالة فلسطينية مقدسية متميزة بدورها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، في مرحلة الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، فروادها سياسيون، أكاديميون، كبار التجار، شيوخ عشائر ومخاتير.



من خلال صالح عامل المقهى، الذي يفرش صفحات المقهى بكل سلاسة ، نعيش قصصاً عن أساليب الحياة القديمة تجعلنا نتساءل: هل كانوا على حق؟ هل نحن نتاج ما حصل في السابق أم أننا ابتعدنا عن الطريق التي اتبعها أسلافنا؟



طاقم المسرحية:

تأليف وتمثيل : حسام أبوعيشة

بناء درامي وإخراج : كامل الباشا

مساعدة مخرج : شادن سليم

إنتاج مسرح البسمة

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