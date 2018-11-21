اعتقالات بالضفة طالت النائب عطون المبعد عن القدس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات بالضفة الغربية، طالت النائب أحمد عطون المبعد عن القدس، كما صادر جنود الاحتلال مبالغ مالية وزعموا ضبط أسلحة ووسائل قتالية تستخدم ضد الجنود والمستوطنين.

ووفقا لبيان صادر عن جيش الاحتلال، فإن قواته اعتقلت 9 فلسطينيين يشتبه في ضلوعهم بنشاطات وأعمال مقاومة شعبية ضد الجيش والمستوطنين، كما تم ضبط 4 قطع أسلحة وكميات ذخيرة خلال مداهمات في يطا.

في محافظة رام الله، اقتحمت قوات معززة بالوحدات الخاصة بلدة البيرة، وقام عناصرها بمحاصرة العمارة السكنية التي يقطنها النائب المقدسي المبعد، أحمد عطون، حيث تم اقتحام شقته تفتيشها واعتقاله، واقتياده للتحقيق لدى الجهاز الأمن العام (الشاباك)

كما اقتحمت قوات الاحتلال منزل الأسيرة المحررة هنية منير ناصر، في قرية دير قديس، وشرعت بتفتيش المنزل وتخريب الأثاث والعبث بمحتوياته، وصادرت مبلغا ماليا. فيما اقتحمت قوة عسكرية خاصة مخيم الأمعري واعتقلت الشاب وجدي خطاب من منزله ونقلته إلى الأجهزة الأمنية للتحقيق.

وفي محافظة نابلس، صادرت قوات الاحتلال، مبالغ مالية ومركبة خلال حملات دهم وتفتيش بمدينة نابلس وبلدة تل التي اقتحمتها القوات وداهمت عدة منازل، وأجرت فيها عمليات بحث وتخريب.

ووفقا لمواطنين، صادرت قوات الاحتلال مبلغ 5200 شيكل من منزل المواطن بلال أشتية، ومركبة المحاضر الجامعي د. فادي عصيدة، وسلمت جهاد الهندي إشعارا لمراجعة مخابرات الاحتلال.

كما اقتحمت نابلس، وداهمت عدة منازل بالبلدة القديمة وحي رأس العين، واندلعت مواجهات تخللها إطلاق كثيف للأعيرة النارية والمعدنية وقنابل الصوت والغاز.

إلى ذلك، يواصل جيش الاحتلال التفتيش عن المطارد أشرف نعالوة منفذ عملية "بركان"، حيث شنت قوات الاحتلال عملية عسكرية في بلدة دير الغصون شمال طولكرم، بحثا عن نعالوة.

واقتحم جنود الاحتلال أكثر من 50 منزلا في القرية خلال البحث عن نعالوة، تخللها تخريب للممتلكات وتحقيق ميداني مع السكان حول نعالوة، وهدد الجنود أهالي القرية بعقوبات جماعية حال تقديم المساعدة لنعالوة ووزعوا مناشير تحذر من مساعدته وهدم منزل وقطع تصريح أي مواطن يقدم له المساعدة.

ويواصل الاحتلال للشهر الثاني الحملة الخاصة بحثا عن المطارد نعالوة من قرية شويكة، المتهم بتنفيذ عملية "بركان" التي أسفرت عن مقتل مستوطنين وجرح ثالث.