الجار الله: الفشل حليف دول إقليمية حاولت خلق عداء بين المملكة والغرب

قال أحمد الجار الله، رئيس تحرير صحيفة السياسة الكويتية، إن دولا إقليميه مهمة فشلت في محاوله خلق حاله عداء بين السعودية ودول العالم المهمة.

وأضاف، عبر حسابه على تويتر: فشلوا في التأثير علي التحالف السعودي الأمريكي باستخدام القشة الخاشقجية.

وتابع: لقد أرادوا منها قصم ظهر البعير، لكن قُصمت ظهورهم في التصريحات الأخيرة لرئيس الولايات الأمريكية.

وختم: السعودية محروسة.