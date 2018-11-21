مسلحون يختطفون عشرات الطلاب من مدرسة في الكاميرون

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:وكالات ٢١ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٣:٠٣ ص

مسلحون في الكاميرون - أرشيفية

اختطف مسلحون عشرات الطلاب من مدرسة بالكاميرون. وقالت متحدثة باسم وزارة الاتصالات الكاميرونية، إيبان كومي سليزور، الثلاثاء، إن العشرات من الطلاب تم اختطافهم من مدرسة في الإقليم الجنوبي الغربي المضطرب من قبل انفصاليين مشتبه بهم. وأضافت في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ»، أن المسلحين اختطفوا أيضًا مدير المدرسة، ومعلمًا، من المدرسة الواقعة في بلدة كومبا في حوالي منتصف النهار. وأكدت سليزور، أن أبواب المدرسة أغلقت، وعندما قفز الخاطفون من فوق الأسوار إلى الداخل، قام بعض الطلاب الشجعان بتسلق الأسوار من جهة أخرى وفروا.

ووفقًا للتقارير، فإن الطلاب الذين فروا من المدرسة الثانوية على الأقدام يتراوح عددهم بين 25 و 30 طالبا.وقالت متحدثة وزارة الاتصالات، إنها غير قادرة على إعطاء رقم دقيق.وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعاد الانفصاليون بأمان 79 تلميذًا، كانوا قد اختطفوا تحت تهديد السلاح من مدرسة في غرب البلاد.وقال قس محلي إن