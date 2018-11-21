الاحتلال الإسرائيلي يخطر بهدم 20 متجرًا بمخيم شعفاط شمال القدس

محمد اسماعيل - القاهرة - رام الله - (أ ش أ)

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، أصحاب 20 متجرًا في مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة بهدمها بحجة البناء غير المرخص.

وأفادت مصادر فلسطينية باقتحام أعداد كبيرة من القوات الخاصة الإسرائيلية ومن موظفي بلدية الاحتلال مخيم شعفاط، وتسليم أصحاب المحال التجارية الموجودة على امتداد شارع الرئيسي للمخيم أوامر هدم خلال 12 ساعة.

وقال عدد من أصحاب المتاجر، إن متاجرهم المستهدفة بالهدم بنيت منذ ما يزيد عن 10 سنوات.

في غضون ذلك، شهد مخيم شعفاط مواجهات وصفت بالعنيفة مع قوات الاحتلال خلال عملية اقتحامها للمخيم، حيث أطلق جنود وعناصر شرطة الاحتلال الرصاص المطاطي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن إصابات.