عطل مفاجئ بمحطة المعالجة الرئيسية يُضعف ضخ المياه بمدينة الطور

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – آية السيد:

كشف المهندس جمال عبدالصبور، مدير عام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بجنوب سيناء أن محطة المعالجة الرئيسية بمدينة الطور تعرضت لعطل مفاجئ، ما أدى إلى ضخ المياه للأحياء السكنية بالمدينة وتخفيف الضغط على محطة المعالجة لإمكانية إصلاح العطل في أقل وقت ممكن .

وأضاف مدير عام شركة مياه الشرب أن ضعف المياه سيستمر حتى الساعة الثانية عشر ظهر غد الأربعاء موضحًا أن محطة المعالجة الرئيسية التي حدث بها العطل هي المسئولة عن ربط جميع المحطات بالمدينة .

وأهاب "عبدالصبور" بالمواطنين بأخذ كافة التدابير اللازمة لحين الانتهاء من إصلاح العطل .