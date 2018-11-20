الان تتابع ترمب: سألتقي بولي العهد السعودي إذا حضر قمة الـ20 والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيلتقي بولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إذا حضر قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين.
وأضاف ترامب في لقاء بالصحفيين، أن السعودية ساعدت الولايات المتحدة في إبقاء أسعار النفط منخفضة، وأنه لن يدمر الاقتصاد العالمي بالتشدد تجاه المملكة العربية السعودية.
وفي وقت سابق قال الرئيس الأمريكي إن واشنطن تعتزم الحفاظ على المملكة العربية السعودية شريكا راسخا في مختلف النواحي الاقتصادية والسياسية لما فيه مصلحة الجانبين.
وأكد ترامب، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، أن طهران وأذرعها مسؤولة كاملة عن الحرب والدمار الذي حدث في دولة اليمن، وتسعى من خلال سياستها وتدخلاتها إلى زعزعة استقرار المنطقة.
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