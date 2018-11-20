سيناتور أميركية: مصدومة لأن ترامب لن يعاقب محمد بن سلمان

أكدت السيناتور الأميركية الديمقراطية دايان فاينستاين، في بيان، أنها "مصدومة من أن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ لن يعاقب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بشأن مقتل الصحفي السعودي ​جمال خاشقجي​"، مشيرة إلى أن "الحقائق واضحة، فخاشقجي، كمقيم في ​الولايات المتحدة​ وككاتب في جريدة أميركية، قتل على أيدي رجال تابعين للحكومة السعودية داخل قنصلية سعودية، هذه جريمة متعمدة ومخطط لها ببساطة".

ولفتت إلى أنه "طبقاً للواقع بأن المؤسسات ​الأمن​ية السعودية خاضعة مباشرة لسلطة ولي العهد، فإن كل الأسباب تجعلك تصدّق بأن أوامر قتل خاشقجي صادرة عن ولي العهد السعودي".

وأوضحت فاينستاين أن "وسائل الإعلام أكدت أن وكالة الإستخبارات المركزية "سي آي إي" متأكدة أن ولي العهد السعودي هو امن أعطى الأوامر مباشرة لقتل خاشقجي"، مشيرة إلى أن "السماح لذلك بالحصول من دون أي تبعات فهو أمر مناقض للقيم الأميركية".

وأعلنت أنها لن تصوّت على أي مشروع مستقبلي لبيع ​السلاح​ للسعودية، مشيرة إلى أنني "أعتقد أنه يجب على الولايات المتحدة فرض عقوبات ضد محمد بن سلمان كما يجب أن تضع حدا لتصرفات السفير السعودي في ​واشنطن​ خالد بن سلمان".

يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أكد، في وقت سابق، أن "الولايات المتحدة​ تنوي البقاء شريكة للسعودية لضمان المصالح الأميركية والإسرائيلية والشركاء الإقليميين"، مشيراً إلى أن "​الكونغرس​ حر في الذهاب في اتجاه مختلف بشأن ​السعودية​ لكنني سأدرس فقط الأفكار التي تتسق مع الأمن الأميركي".