معارضة قطرية تعلن تشكيل حكومة انتقالية لعزل تميم

الدوحة - الخليج 365 أعلنت معارضة قطرية، تشكيل حكومة انتقالية لعزل تميم بن حمد، أمير دويلة قطر. وقالت المعارضة منى سيف السليطي في تغريدة عبر “تويتر”، رصدها "الخليج 365" : “قررت أنا مني سيف أحمد السليطي تشكيل حكومة انتقالية في المنفى بمعاونة قبيلة آل مره فخذ الغفران". وتابعت "وبمشاركة كل الدول العربية" مضيفة "آن الأوان لعزل تميم من حكم قطر". واختتمت "أبشري بحريتك يا ديرتنا”. وكانت السلطات القطرية هجرت العشرات من قبائل الغفران وسحبت منهم الجنسية.

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