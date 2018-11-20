انت الان تتابع كيف أنهى رونالدينهو الخلاف بين صلاح وراموس؟ (فيديو) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:علي الزيني ٢٠ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٥:٢٦ م

نشرت صحيفة "بليتشرر ريبورت" الأمريكية فيلم كارتون، أبطاله من نجوم كرة القدم حول العالم، ومن بينهم محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني المحترف في ليفربول الإنجليزي، الذى ظهر فى الفيلم وهو يشتكي من ألم الكتف، الناتج عن الإصابة التى تعرض لها فى مواجهة نهائى دورى أبطال أوروبا مع ريال مدريد، عندما تعرض للاعتداء بقوة من راموس نتج عنه إصابة صلاح بخلع في الكتف ليخرج من المباراة خلال نصف الساعة الأولى وتغيب بعدها عن مباراة منتخب مصر في بطولة كأس العالم أمام أوروجواي.

الصحيفة الأمريكية تناولت في فصل جديد من تقريرها والتي أطلقت عليه "الأبطال" ما حدث بين الثنائي الإسباني سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد والمصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي خلال مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا النسخة الأخيرة والتي حسمها الملكي لصالحه بنتيجة 3-1. وفى إحدى الفقرات ظهر ساحر واستدعى صلاح