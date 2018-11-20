انت الان تتابع حلا شيحة تدافع عن نفسها: خلعي الحجاب أمر يخصني فقط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - اختارت الفنانة حلا شيحة الإعلامية إسعاد يونس وبرنامجها صاحبة السعادة، لترد على ما أثير حول حياتها الشخصية وخلعها الحجاب بعد 12 عاما من الالتزام.

تحرير:محمد عبد المنعم ٢٠ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٥:٠٠ م

استضافت الإعلامية إسعاد يونس الفنانة حلا شيحة فى برنامجها «صاحبة السعادة»، المذاع عبر فضائية DMC، وقد احتلت الأخيرة تريند مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تصريحاتها، حيث علقت على الانتقادات التى وجهت لها بسبب خلعها الحجاب بعد 12 عاما من الالتزام، وقالت إن خلعها الحجاب أو ارتداءه هو أمر يخصها فقط، ولا دخل لأحد في حياتها الشخصية، مشيرة إلى أنها لا تحتاج لأن تشرح لأحد الأسباب وراء خلعها الحجاب لأن ما حدث «حاجة بينها وبين ربنا»، وتابعت أن المنتقدين الذين أقاموا لها المشانق بسبب الأمر، لن يستطيعوا تفهم أسبابها.

«حلا» قالت إنها لم تتلق توصيات من أحد قبل 12 عامًا عندما ارتدت الحجاب، وأنها لم تحصل على أوامر أخرى لخلعها له، لافتة إلى أنها ارتدته في البداية لأنها كانت تريد مواصلة العلاقة بينها وبين ربها بصورة خاصة، وخلعته وحدها، ولم تطلب من الأخريات أن يتبعوها فى ذلك الأمر. وتفاجأت «حلا»

«حلا» قالت إنها لم تتلق توصيات من أحد قبل 12 عامًا عندما ارتدت الحجاب، وأنها لم تحصل على أوامر أخرى لخلعها له، لافتة إلى أنها ارتدته في البداية لأنها كانت تريد مواصلة العلاقة بينها وبين ربها بصورة خاصة، وخلعته وحدها، ولم تطلب من الأخريات أن يتبعوها فى ذلك الأمر. وتفاجأت «حلا» بتواجد شقيقتيها مايا ورشا شيحة فى البرنامج وهو الأمر الذي جلعها تبكي، وتحدثت عن دورهما فى حياتها وأزمتها الأخيرة، وقالت: «شقيقاتى دعموني كثيرا فى الفترة الأخيرة، وخصوصا بعد أزمة خلعها الحجاب». وكشفت عن بعض كواليس تصويرها لفيلم «اللمبي» الذي جسدت خلاله دور نوسة، مع الفنان محمد سعد، وروت أنها في المشهد الذي كانت ترتدي به فستان الزفاف واكتشفت خيانة اللمبي لها اندمجت بشكل حقيقي وضربته في رأسه. وشعرت حلا بـ«هيبة» النجم عادل إمام أثناء تصويرها فيلم «عريس من جهة أمنية»، لكنها حسبما قالت سرعان ما اكتشفت طيبته، وكان يعاملها مثل ابنته بالفعل، لافتة إلى أن الزعيم يهتم بكل كبيرة وصغيرة في موقع التصوير. حلا شيحة أم لأربعة أبناء، وهم: «هنا وخديجة وأحمد وعائشة»، وتقوم بكل الشؤون المنزلية لأسرتها المقيمة في كندا، حسبما قالت، متابعة: «أنا أم لذيذة وصعبة، لا أعطي أوامر كثيرة، ولكن ممكن أتعصَّب لو حاجة ضايقتني، أنا لطيفة وطيبة بزيادة وطباخة شاطرة كمان» ولفتت إلى أنها لا تذاكر لأولادها، لأن الوضع هناك مختلف، وأبناؤها كل يوم يعودون من مدرستهم بمعلومات جديدة تستفيد منها هي الأخرى. View this post on Instagram جننت إسعاد 😂😂😀 A post shared by Hala Shiha (@halashihanew) on Nov 19, 2018 at 3:05pm PST A post shared by Hala Shiha (@halashihanew) on Nov 19, 2018 at 3:05pm PST كما تحرص حلا على عمل كل الأمور المنزلية، وحكت أنها قامت بدهان المنزل الخاص بها في كندا، موضحة: الحياة في كندا مختلفة تماما عن مصر، وتحدثت عن زوجها وقالت: «زوجى شاطر جدا وبيساعدنى في المطبخ وخاصة عندما أكون مرهقة». والدة حلا كانت دائما تربطها بربنا عن طريق التأمل وأخذ الأشياء الحلوة فقط، حسبما صرحت، كاشفة أنها كانت تلعب كرة القدم حافية لأنها لم تكن تحب ارتداء الحذاء، وبررت هذا بأن السير بدون حذاء صحي. وعن نظامها الغذائي قالت إنها خلال صيامها رمضان في كندا، صحبة أسرتها، كانت تتناول الفواكه في السحور فقط، ونصحت من يريد إنقاص وزنه بتناول المانجو، لأن عدد السعرات الحرارية بها والتي يتم تناولها، 1500 سعر حرارى في اليوم، كما وأوضحت أنها كانت تتناول الإفطار في رمضان بدون أرز، لافتة إلى أنها كانت تمارس رياضة «الكارديو» (تمارين لحرق الدهون) يوميًا، لشد عضلات الجسم. يذكر أن برنامج «صاحبة السعادة» استضاف فى حلقته الاولي من الموسم الجديد المطرب تامر حسني، الذى تحدث عن الصعوبات التي واجهته خلال التحضير لألبومه الأخير «عيش بشوقك»، وأسباب رفضه المشاركة فى برامج المواهب «ذا فويس» للكبار، كعضو لجنة تحكيم، والدوافع لتقديم دويتو مع الشاب خالد، بالإضافة إلى بعض المواقف الكوميدية التى جمعته بزوجته بسمة بوسيل..(لمتابعة التصريحات منهنا)

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