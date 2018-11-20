بالصور .. ملك الأردن يمنح محمد بن زايد وسام "الحسين بن علي"

تقديراً لدور سموه في تعزيز وترسيخ العلاقات الأخوية بين البلدين، منح جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، لأخيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسام "الحسين بن علي".

ووصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اليوم إلى عمان في زيارة رسمية للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وكان في استقبال سموه لدى وصوله مطار الملكة علياء جلالة الملك عبدالله الثاني، حيث جرت مراسم استقبال رسمية على أرض المطار وأطلقت المدفعية 21 طلقة ترحيباً بزيارة سموه.

ورحب الملك عبدالله الثاني الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق، معرباً عن سعادته والشعب الأردني بهذه الزيارة التي تجسد عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين وشعبيهما الشقيقين.

وبدأت المراسم الرسمية بمصافحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان كبار المسؤولين في الحكومة الأردنية الذين رحبوا بزيارته والوفد المرافق إلى الأردن بعدها صافح العاهل الأردني الوفد المرافق لولي عهد أبوظبي.

وتوجه الشيخ محمد بن زايد وجلالة الملك عبدالله إلى المنصة الرئيسية حيث عزف السلامان الوطنيان للبلدين ثم تفقد سموه يرافقه الملك عبدالله ثلة من حرس الشرف اصطفت تحية لسموه.

ولدى دخول الطائرة المقلة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أجواء الأردن رافقتها طائرات حربية من سلاح الجو الملكي مرحبة بقدوم سموه.

ويضم الوفد المرافق للشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال الزيارة، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وعلي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية ويوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأميركية ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي ومطر سيف سليمان الشامسي سفير الدولة لدى المملكة الأردنية الهاشمية والفريق الركن مهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة وحسين جاسم النويس رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع.

كما كان في الاستقبال الملكي الأمير فيصل بن الحسين ودولة الدكتور عمر الرزاز رئيس الوزراء وأيمن الصفدي وزير الخارجية ومنار الدباس مستشار الملك مدير مكتب الملك والفريق الركن محمود فريحات رئيس هيئة الأركان المشتركة واللواء عدنان الجندي مدير المخابرات العامة ومهند شحادة وزير دولة لشؤون

الاستثمار ومحمد العسعس مستشار جلالة الملك للشؤون الاقتصادية وفواز حاتم الزعبي رئيس مجلس أمناء مؤسسة ولي العهد وجمعة عبدالله العبادي سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى الدولة.