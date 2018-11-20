قاض أميركي يعطل أمرا أصدره ترامب بشأن اللجوء

دبي - بواسطة محمد فارس أصدر قاض أميركي حكما بتعطيل مؤقت لأمر أصدره الرئيس دونالد ترامب يحرم المهاجرين الذين يدخلون البلاد بشكل غير قانوني من المكسيك من تقديم طلب اللجوء.
وأصدر القاضي جون تيجر في سان فرانسيسكو أمرا أمس الاثنين بتعليق القرار المتعلق بسياسة الهجرة مؤقتا.
وكان ترامب وقع أمرا يوم الجمعة يتيح رفضا تلقائيا لطلبات اللجوء التي يقدمها أشخاص عبروا الحدود مع المكسيك بشكل غير شرعي، في إجراء طعنت به منظمات الدفاع عن الحقوق المدنية قضائيا. © Reuters دونالد ترامب
وكان الرئيس الأميركي قد علق على القانون في وقت سابق بقوله: "نريد أن يأتي الناس إلى بلدنا، لكن يجب عليهم القدوم إلى البلاد بشكل قانوني".
وأشار ممثل عن البيت الأبيض وقتها إلى أن "من يدخل البلاد من نقاط العبور المحددة على حدود الدولة يخالفون القانون عن قصد، ورغم أن قوانين الهجرة الأمبركية تمنح مختلف فئات المهاجرين حماية معينة، إلا أن أفعال هؤلاء المهاجرين تنتهك القانون الفيدرالي الأميركي".
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