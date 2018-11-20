شكرا لقرائتكم خبر عن بدء اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد لانتخاب المكتب التنفيذى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ منذ قليل اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد برئاسة المستشار بهاء أبو شقة لانتخاب المكتب التنفيذى لحزب الوفد ويتشكل المكتب التنفيذى من رئيس الوفد والسكرتير العام وخمسة نواب للرئيس وخمسة سكرتارية مساعدة وأمين الصندوق. وخلال الاجتماع سيتم اختيار السكرتير العام الجديد للحزب فى ظل ترشح فؤاد بدراوى لهذا المنصب والذى سيتم التصويت عليه خلال الاجتماع.

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