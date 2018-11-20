انت الان تتابع أزمة في الإسماعيلي بسبب باهر المحمدي وعصام الحضري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:كريم مليم ٢٠ نوفمبر ٢٠١٨ - ١٢:٥٧ م

تلقَّى النادي الإسماعيلي، ضربة قوية، قبل مواجهة الإنتاج الحربي، غدًا الأربعاء، بالجولة الـ15 من الدوري الممتاز (2018-2019)، بعدما اشتكى المدافع باهر المحمدي من إصابة عضلية، ما يهدد مشاركته في اللقاء، ويخضع المحمدي لاختبار طبي، لكن على الأرجح لن يلحق بالمباراة وفقاً لمصدر داخل الجهاز الفني للإسماعيلي وهو ما يعد ضربة للفريق في ظل تألق المحمدي مؤخرًا، آخرها إحراز هدف للمنتخب الوطني في فوزه على تونس (3-2)، مساء الجمعة الماضية، على ملعب برج العرب، في الجولة الخامسة بالمجموعة العاشرة بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2019.

كما تأكد غياب التونسي لسعد الجزيري مهاجم الفريق لاستمرار إصابته في العضلة الخلفية، بينما يستعيد النادي الإسماعيلي خدمات المهاجم محمد الشامي بعد تعافيه من إصابته بالعضلة الخلفية. على صعيد آخر، عقد البرتغالي جورفان فييرا، المدير الفني للنادي الإسماعيلي، جلسة مع الحارس عصام الحضري، من أجل معرفة أسباب