أبرز عناوين الصحف والأخبار الرياضية السودانية ليوم الثلاثاء 20 نوفمبر 2018

رصد : أخبار الخليج 365 : صحيفة قوون:

* طائرة خاصة تنقل الهلال إلى الفاشر

* الأزرق يعلن الطواريء للممتاز والأبطال.. وشيبوب ونزار يشعلان المران

* منتخبنا الأولمبي أمام حتمية التأهل أمام سيشيل والشعلة يدعو الجماهير للدعم والمساندة

* طاقم أوغندي لذهاب الهلال والجيش.. وجنوب سوداني للإياب

* التش يقود المريخ أمام اتحاد العاصمة والكاف يعيد التحكيم السوداني للخدمة عناوين أخرى:

* الهلال يكثف تدريباته البدنية ويواجه مريخ الفاشر عصر

* المريخ يؤدي مرانه الرئيسي لاتحاد العاصمة وسط روح عالية

* المنتخب الأولمبي يبحث عن بطاقة التأهل أمام سيشيل

* كسلا تستضيف بطولة الاستقلال للملاكمة

* منتخبنا الأولمبي يصارع نظيره السيشيلي

* الهلال يبدأ حملة الدفاع عن لقبه عصر (

* اتحاد الكرة يهدد بإبعاد (4) ملاعب من استضافة مباريات الممتاز

* مدير مكتب شداد: مثلت أمام لجنة التحقيق ولم أتسلم قرار إيقافي

* محسن سيد: القرعة صعبة ويجب علينا أن نقاتل من أجل الصعود لدور الكبار

* الزعفوري: الهلال بطل وسيحافظ على اللقب مهما كان

* المريخ يفقد الثنائي سومانا وتيري أمام اتحاد العاصمة

* منتخبنا الأولمبي يواجه منتخب سيشيل في تصفيات الأولمبياد اليوم * الهلال يكثف تدريباته البدنية ويواجه مريخ الفاشر عصر الجمعة * المريخ يؤدي مرانه الرئيسي لاتحاد العاصمة وسط روح عالية* المنتخب الأولمبي يبحث عن بطاقة التأهل أمام سيشيل* كسلا تستضيف بطولة الاستقلال للملاكمة* منتخبنا الأولمبي يصارع نظيره السيشيلي مساء ً بالخرطوم.. والمريخ يختتم التحضيرات لمواجهة الاتحاد* الهلال يبدأ حملة الدفاع عن لقبه عصر ( الجمعة ) من فاشر السلطان* اتحاد الكرة يهدد بإبعاد (4) ملاعب من استضافة مباريات الممتاز* مدير مكتب شداد: مثلت أمام لجنة التحقيق ولم أتسلم قرار إيقافي* محسن سيد: القرعة صعبة ويجب علينا أن نقاتل من أجل الصعود لدور الكبار* الزعفوري: الهلال بطل وسيحافظ على اللقب مهما كان* المريخ يفقد الثنائي سومانا وتيري أمام اتحاد العاصمة* منتخبنا الأولمبي يواجه منتخب سيشيل في تصفيات الأولمبياد اليوم الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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