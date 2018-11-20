خلفان لـ وزير الخارجية القطري: العراقيون أفشلوا مخططكم المشبوه

استنكر الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، زيارة وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن، إلى العراق، مؤكدا على فشل بن عبد الرحمن في إقناع بغداد بالانضمام إلى تحالف مشبوه تقترحه قطر لمواجهة دول المقاطعة.

وقال خلفان عبر حسابه بموقع "تويتر": "وزير خارجية قطر ذهب إلى العراق من أجل أن تتحالف العراق معه.. يامعالي الوزير أنت تحاول تبيع الميه في حارة السقايين".

وأضاف خلفان قائلا: "العراقيون في السياسة دهاة يعرفون من أنت .. تعبت عمرك وفشلت نفسك.. رفضوك لأنهم عارفينك خوش معرفة".

وكان وزير خارجية قطر قد زار بغداد مؤخرا، ونقل مقترح تميم بن حمد حول تشكيل تحالف خماسي يضم قطر والعراق وإيران وإيران وتركيا، في مواجهة دول المقاطعة، وهو الاقتراح الذي رفضته العديد من الجهات السياسية العراقية.