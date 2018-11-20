Career Camp الحدث الأول من نوعه بلبنان والعالم: تعزيز علاقة الشباب بسوق العمل

تشعل جمعية "EDUCITY" شمعتها الخامسة بعد إطلاق 12 حدثا تربويا فريدا، من معارض ومؤتمرات مميزة، بحضور أكثر من 14 ألف زائر من تربويين وشباب، ومشاركة أكثر من 170 شركة ومؤسسة عارضة من ​لبنان​ ودول عربية، مع أكثر من 150 محاضرِ من وزراء، رؤساء جامعات، عمداء، اختصاصيين وأكثر، وبتعاونٍ إعلامي مع أكثر من عشرين مؤسسة إعلامية نفخر بها. وها هي اليوم تبحث عن مزيد من تفعيل للعلاقة بين سوق العمل والأيدي العاملة، عبر تنظيم، بالتعاون مع ​الجامعة اللبنانية​، الجامعة الرائدة في لبنان والمنطقة التي تحتفل بالعام السابع والستين على تأسيسها، حدثا فريدا في المدينة الجامعية الموحدة بالحدث، تحت عنوان "Career Camp".

"Career Camp" هو مخيم من نوع جديد، إنه "مخيم المهن"، يقول مؤسس جمعية "EDUCITY"، ​فرحات فرحات​، مشيرا الى أنه يحمل الكثير من النشاطات التفاعلية التي تقام مجمع في يوم واحد رغبة في زرع الأمل في شباب لبنان بغدِ أكثر تفاؤلا. ويضيف فرحات في حديث لـ"النشرة" التي تشارك بالمؤتمر بصفتها راعٍ رسمي له: "مخيّم المهن سيكون على مدار نهار كامل يجمع على أرضه أحداث مميزة هادفة لتقول للشاب أنت الهدف وعليك ألاّ تفقد الأمل أبداً في وطنك وفي مستقبلك، وبأنّ الحياة قد يمر فيها كثير من المطبّات، ولكن عليك البقاء واقفاً مجابها، والاستمرار بدفع مجهودك نحو الأفضل آملاً في غدٍ يزهر طمأنينة وريادة".

وفي شرح مستفيض عن مخيم "Career Camp"، يشير فرحات الى أن الحدث فريد، فهو يجمع على أرضه الكثير من النشاطات، حيث سيكون بإمكان الزائر مقابلة عدد من المؤسسات مباشرة، حضور ندوات ومحاضرات، المشاركة في ورش عمل تفاعليّة، الحديث مع اختصاصيين وخبراء عن الأمل، الطموح، المسؤوليات، والاستماع لشروحات تجيب عن التساؤل التالي: "كيف يمكن لنا أن نتغلب على أزمة البطالة؟ ما الفرص المتاحة؟ هل يمكن لنا تأسيس عمل فردي؟ كيف نجد الفكرة الخلاّقة؟ وكيف نكون متميّزين خلاقين مبدعين؟ كيف نجد التمويل المناسب لنبدأ مشروعنا؟ هل أملك سيرة ذاتيّة؟ وكيف أحسن كتابتي لها؟ ولا ننسى التناغم على نوتات الموسيقى الشبابيّة واللقاء مع فنانين مغمورين وأكثر"؟.

لا شك أن نجاح هذه الفكرة الجديدة سيجعلها تنتقل إلى محافظات لبنان والعالم، وهي بذرة عمل من EDUCITY الشركة المتخصصة في إطلاق أحداث تربوية رائدة والتي انطلقت أواخر عام 2013 واستمرت برغم معاناة الوطن في التغلّب على السيّئات وخلق الايجابيّات، ستنعكس إيجابا على هذا النوع من المؤتمرات.

تُبصر هذه الفكرة الجديدة النور من الجامعة اللبنانية، جامعة الوطن يوم 28 تشرين الثاني 2018 من الساعة 10 صباحاً وتنتهي عند الساعة الرابعة عصراً.