أعلن وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير، خلال مؤتمر صحفي، عن "إصابة أكثر من 528 شخص من بينهم 17 أصيبوا بجروح خطيرة نتيجة للاحتجاجات ضد ارتفاع أسعار الوقود في فرنسا"، مشيراً إلى أن "أكثر من 20 ألف شخص لا يزالون يحتجون".
ولفت كاستانير إلى أنه "تم تحرير ثلاثة مخازن نفطية كان قد استولى عليها المحتجون سابقا".
يذكر أن احتجاجات واسعة النطاق بدأت في فرنسا ضد ارتفاع أسعار الوقود ووفقا لوزارة الداخلية الفرنسية، وقد شارك فيها أكثر من 287 ألف شخص، وأطلق على الاحتجاجات ضد الزيادة في أسعار الوقود اسم "السترات الصفراء" وذلك نسبة إلى اللباس الإلزامي للسائقين الفرنسيين.
شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية الفرنسي: إصابة 500 شخص نتيجة الإحتجاجات في فرنسا على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .