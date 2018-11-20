وزير الداخلية الفرنسي: إصابة 500 شخص نتيجة الإحتجاجات في فرنسا

أعلن وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير، خلال مؤتمر صحفي، عن "إصابة أكثر من 528 شخص من بينهم 17 أصيبوا بجروح خطيرة نتيجة لل​احتجاجات​ ضد ارتفاع أسعار ​الوقود​ في ​فرنسا​"، مشيراً إلى أن "أكثر من 20 ألف شخص لا يزالون يحتجون".

ولفت كاستانير إلى أنه "تم تحرير ثلاثة مخازن نفطية كان قد استولى عليها المحتجون سابقا".

يذكر أن احتجاجات واسعة النطاق بدأت في فرنسا ضد ارتفاع أسعار الوقود ووفقا ل​وزارة الداخلية الفرنسية​، وقد شارك فيها أكثر من 287 ألف شخص، وأطلق على الاحتجاجات ضد الزيادة في أسعار الوقود اسم "السترات الصفراء" وذلك نسبة إلى اللباس الإلزامي للسائقين الفرنسيين.