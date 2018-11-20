أكد أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أننا "نواصل توسيع قاعدة علاقاتنا مع مزيد من دول العالم في كرواتيا التي أقوم بأول زيارة رسمية لها، وأجريت مباحثات مثمرة مع الرئيسة كوليندا غرابار كيتاروفيتش".
ولفت أمير قطر إلى أنه "ثمة مساحات مشتركة بين بلدينا لبناء منظومة علاقات تعاون ناجحة خاصة في مجالات الاقتصاد والسياحة والرياضة".
وكان أمير قطر قد بدأ زيارة غير محددة المدة إلى كل من كرواتيا وإيطاليا.
شكرا لقرائتكم خبر عن أمير قطر: نواصل توسيع قاعدة علاقاتنا مع مزيد من دول العالم في كرواتيا على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .