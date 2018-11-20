أمير قطر: نواصل توسيع قاعدة علاقاتنا مع مزيد من دول العالم في كرواتيا

أكد ​أمير قطر​ تميم بن حمد آل ثاني، في تصريح عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​، أننا "نواصل توسيع قاعدة علاقاتنا مع مزيد من دول العالم في ​كرواتيا​ التي أقوم بأول زيارة رسمية لها، وأجريت مباحثات مثمرة مع الرئيسة كوليندا غرابار كيتاروفيتش".

ولفت أمير قطر إلى أنه "ثمة مساحات مشتركة بين بلدينا لبناء منظومة علاقات تعاون ناجحة خاصة في مجالات ​الاقتصاد​ و​السياحة​ والرياضة".

وكان أمير قطر قد بدأ زيارة غير محددة المدة إلى كل من كرواتيا و​إيطاليا​.