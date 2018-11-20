مرجع للجمهورية: مستجدات العقدة السنية ليس عودة الى الصفر بل ورقة نعوة للحكومة

أكد مرجع سياسي لصحيفة "الجمهورية" أنه "قرأ في المستجدات التي طرأت في الساعات الماضية على حلبة العقدة السنية، ليس عودة الى نقطة الصفر، التي نحن فيها أصلاً، بل ورقة نعوة للحكومة".

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