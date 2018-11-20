قبيسي: معركة الاستقلال لم تختصر بطائفة او مذهب

طالب عضو ​كتلة التنمية والتحرير​ النائب ​هاني قبيسي​ بـ "رفع الغبن عن رجل الاستقلال ابن النبطية محمد بك الفضل"، معتبرا ان "معركة الاستقلال لم تختصر بطائفة او مذهب بل خاضها ​الشعب اللبناني​ بكل اطيافه ووقف ابن ​مدينة النبطية​ محمد بك الفضل يومها الموقف الذي يمليه عليه تاريخ مدينته الوطني وينسجم مع نضالاتها وماضيها و​الجنوب​ أسهم بشكل فاعل في تحقيق الاستقلال، وكان محمد بك الفضل ابن الجنوب وممثله داخل ​المجلس النيابي​ يرسم ​العلم اللبناني​".

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