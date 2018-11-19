السيد: تعليقي على حديث باسيل جاء من منطق ان ليس الجميع يعتبر أن الوجود السوري كان إحتلالا

أكد النائب ​جميل السيد​ في تصريح تلفزيوني له أن "تعليقه على حديث وزير الخارجية ​جبران باسيل​ جاء من منطق ان ليس كل ​اللبنانيون​ يعتبرون أن الوجود السوري آنذاك إحتلالا".

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